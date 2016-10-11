Прокурор просит 12 лет для экс-замглавы ростовского ГИБДД за нападение

14:32 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя управления ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика, обвиняемого в организации покушения на главу областного управления ГИБДД Сергея Моргачева, к 12 годам колонии строгого режима, об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Турабелидзе после состоявшихся прений сторон в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону.

"Прокурор попросил приговорить Оцимика к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 70 миллионов рублей. Кроме того, по мнению прокурора, Оцимик должен выплатить моральный ущерб в размере около 10 миллионов рублей", — пояснил Турабелидзе.

На главного областного автоинспектора Моргачева напали 25 марта прошлого года около лифта, когда он выходил из квартиры на работу. По информации прокуратуры, били его "деревянными палками, причем целенаправленно по лицу". Моргачев получил множественные повреждения головы, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, нападение организовал Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для совершения преступления он за полмиллиона рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который и организовал нападение при помощи двух исполнителей и одного пособника.

Кроме того, Оцимик обвиняется в получении взятки в сумме более 2,3 миллиона рублей за выдачу красивых номеров на автомобили.