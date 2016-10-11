Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
11/10/2016 19:39
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Прокурор просит 12 лет для экс-замглавы ростовского ГИБДД за нападение

Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Покушение на убийство, ГИБДД, Россия
14:32 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя управления ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика, обвиняемого в организации покушения на главу областного управления ГИБДД Сергея Моргачева, к 12 годам колонии строгого режима, об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Турабелидзе после состоявшихся прений сторон в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону.

"Прокурор попросил приговорить Оцимика к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере около 70 миллионов рублей. Кроме того, по мнению прокурора, Оцимик должен выплатить моральный ущерб в размере около 10 миллионов рублей", — пояснил Турабелидзе.

На главного областного автоинспектора Моргачева напали 25 марта прошлого года около лифта, когда он выходил из квартиры на работу. По информации прокуратуры, били его "деревянными палками, причем целенаправленно по лицу". Моргачев получил множественные повреждения головы, в том числе открытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, нападение организовал Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для совершения преступления он за полмиллиона рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который и организовал нападение при помощи двух исполнителей и одного пособника.

Кроме того, Оцимик обвиняется в получении взятки в сумме более 2,3 миллиона рублей за выдачу красивых номеров на автомобили.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Прокурор просит 12 лет для экс-замглавы ростовского ГИБДД за нападение

14:32 11/10/2016 Прокурор попросил приговорить бывшего заместителя управления ГИБДД по Ростовской области Александра Оцимика, обвиняемого в организации покушения на главу областного управления ГИБДД Сергея Моргачева, к 12 годам колонии строгого режима.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Адвокат в Оренбурге получил 2,5 года за покушение на мошенничество

17:37 11/10/2016 Суд в Оренбурге признал адвоката Вадима Воропаева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Еврокомиссар по правам человека отменил визит в Россию

15:48 11/10/2016 Еврокомиссар по правам человека Нильс Муйжниекс решил отказаться от посещения России для оценки ситуации в области прав человека по ряду актуальных вопросов, говорится в размещенном во вторник на сайте Совета Европы (СЕ) сообщении

Суд отказал матери Жанны Фриске в иске на 21 млн руб к Life

15:53 11/10/2016 Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск матери певицы Жанны Фриске Ольги Фриске (Копыловой) на 21 миллион рублей к интернет-ресурсу Life за размещенное на его сайте интервью, в котором говорится о ее возможном привлечении к уголовной ответственности за мошенничество, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера