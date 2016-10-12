ВС РФ не стал пересматривать спор "Росплазмы" и немецкой фирмы

12:00 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал центру «Росплазма» в пересмотре судебных актов о взыскании с немецкой фирмы «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ» 3,6 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Второй арбитражный апелляционный суд 16 марта по иску центра взыскал с фирмы «ГЛАТТ Инженертехник ГмбХ» только 3,6 миллиона рублей, хотя истец требовал 7 миллиардов рублей неустойки и убытков. Арбитражный суд Волго-Вятского округа 22 июня подтвердил постановление апелляции.

В остальной части решение арбитражного суда Кировской области от 17 ноября 2015 года апелляция и кассация оставили без изменения. Тогда суд удовлетворил требование о расторжении госконтракта истца с ответчиком, который предусматривал строительство «под ключ» завода по производству препаратов крови в Кирове. На расторжении договора настаивали обе стороны спора, отметили в суде.

В решении суда первой инстанции говорится, что доказательств наличия в проектной документации каких-то конкретных недостатков, допущенных ответчиком, истец в материалы дела не представил. Арбитраж пришел к выводу «о недоказанности истцом факта причинения ответчиком убытков в размере заявленной суммы».

По мнению суда, действия истца и ответчика в части расторжения контракта свидетельствуют о том, что «действительная общая воля сторон направлена именно на прекращение гражданско-правовых отношений, вытекающих из этого контракта».

В Кировской области с 2006 года ведется строительство завода по переработке крови «Росплазма». Немецкая фирма, которая выступает ответчиком по данному делу, является генподрядчиком строительства завода. Завод по производству препаратов крови в Кирове строится по заказу Федерального медико-биологического агентства РФ. Планировалось, что он будет перерабатывать до 600 тонн донорской плазмы в год.

Главное следственное управление МВД по Москве в 2013 году возбудило уголовное дело в отношении немецкой фирмы. Речь идет о пропавших 6 миллиардах рублей, которые были выделены на строительство из федерального бюджета.