Суд заново рассмотрит дело опера об убийстве петербуржца на допросе

flickr.com/Joe Gratz

14:00 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Красногвардейский районный суд Петербурга в четверг в связи со сменой состава суда заново приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника угрозыска 26 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району Андрея Артемьева, обвиняемого в убийстве петербуржца Дмитрия Демидова, сообщил РАПСИ адвокат потерпевшей стороны Виталий Черкасов.

"16 июня уже прошли прения. Гособвинитель просил суд приговорить Артемьева к 12 годам колонии строгого режима. Но председатель Красногвардейского суда Елена Волкова, которая рассматривала это дело, указом президента России назначена на должность заместителя председателя Ленинградского областного суда. Судья, которой передали материалы, объявила, что дело будет рассмотрено заново, так как не были вызваны и допрошены свидетели", - рассказал Черкасов.

Суд продлил срок ареста подсудимого до 13 января 2017 года.

"В суд поступила повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Эксперты подтвердили, что Демидов не мог сам причинить себе огнестрельное ранение головы, что тело убитого после выстрела перемещалось, и что табельный ПМ Артемьева не мог самопроизвольно сняться с предохранителя и выстрелить. Это сводит на нет показания обвиняемого" - объяснил Черкасов.

Заседание отложено на 2 ноября. На него вызваны неявившиеся свидетели.