Чувашский пенсионер получил 2 года условно за репост публикации "ВКонтакте"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

11:24 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Цивильский районный суд Чувашии признал пенсионера, охранника асфальтобетонного завода Николая Егорова, виновным в возбуждении ненависти по признаку национальности и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, сообщил РАПСИ адвокат Евгений Губин.

"Мы не согласны с приговором суда и после его детального изучения будем обжаловать", — сказал защитник.

В ходе прений прокурор Цивильского района попросил суд признать Егорова виновным и назначить ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Сам пенсионер свою вину не признает.

Судом и следствием установлено, что Егоров 8 мая 2014 года разместил у себя на личной странице "ВКонтакте" открытое письмо Бориса Стомахина, ранее признанное экстремистским материалом.

"Егоров утверждает, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту, в силу небольших познаний им специфики Интернета, имеет неограниченное количество людей", — рассказал Губин.