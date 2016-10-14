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Чувашский пенсионер получил 2 года условно за репост публикации "ВКонтакте"

Контекст
Теги: Экстремизм, ВКонтакте, Чувашия, Россия
11:24 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Цивильский районный суд Чувашии признал пенсионера, охранника асфальтобетонного завода Николая Егорова, виновным в возбуждении ненависти по признаку национальности и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, сообщил РАПСИ адвокат Евгений Губин.

"Мы не согласны с приговором суда и после его детального изучения будем обжаловать", — сказал защитник.

В ходе прений прокурор Цивильского района попросил суд признать Егорова виновным и назначить ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Сам пенсионер свою вину не признает.

Судом и следствием установлено, что Егоров 8 мая 2014 года разместил у себя на личной странице "ВКонтакте" открытое письмо Бориса Стомахина, ранее признанное экстремистским материалом.

"Егоров утверждает, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту, в силу небольших познаний им специфики Интернета, имеет неограниченное количество людей", — рассказал Губин.

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Чувашский пенсионер получил 2 года условно за репост публикации "ВКонтакте"

11:24 14/10/2016 Цивильский районный суд Чувашии признал пенсионера, охранника асфальтобетонного завода Николая Егорова, виновным в возбуждении ненависти по признаку национальности и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, сообщил РАПСИ адвокат Евгений Губин.
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