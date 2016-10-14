ВС 18 октября огласит решение по жалобе Свидетелей Иеговы на ликвидацию

13:47 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ 18 октября огласит решение по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение о признании местной религиозной организации (МРО) "Свидетели Иеговы" в городе Орел экстремистской и подлежащей ликвидации, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Решением Орловского областного суда от 14 июня 2016 года были удовлетворены требования по административному иску регионального управления Министерства юстиции о принудительной ликвидации МРО в связи с признанием ее экстремистской.

Представитель "Свидетелей Иеговы" отметил на сегодняшнем заседании, что в результате проведенной 1 апреля 2013 года Минюстом проверки не было выявлено фактов нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности со стороны местного религиозного объединения.

"Данное административное дело основано на обвинении в хранении и распространении экстремистской литературы, что достаточно странно. На протяжении многих лет религиозное сообщество пользовалось только текстами священного писания на богослужениях, однако МРО заинтересовались правоохранительные органы, и сразу же была обнаружена экстремистская литература", — заявил юрист, добавив что в залах собраний прихожан вывешивается списки запрещенных материалов с целью предотвратить их хождение в религиозном сообществе.

Представители "Свидетелей Иеговы" также напомнили, что одной из основных причин для принятия решения о ликвидации МРО послужило обнаружение 16 ноября 2015 года четырех брошюр экстремистского содержания из федерального списка на столе под скатертью в арендованном для прихожан здании, расположенном в поселке Кромы Орловской области. Юристы пояснили, что данное обстоятельство было ошибочно расценено, как осуществление экстремистской деятельности "Свидетелями Иеговы", хотя правоохранительные органы не установили, кому принадлежит изъятая литература и как она оказалась в помещении.

Представители религиозного сообщества в целом охарактеризовали обстоятельства, положенные в основу решения суда первой инстанции, как недоказанные.

"Даже если бы факты хранения и распространения экстремистской литературы в одном поселке были доказаны должным образом, принудительная ликвидация всей МРО была бы несоразмерной мерой ответственности", — рассуждал юрист.

Стороны по делу приступили к прениям, и после выступления двух представителей "Свидетелей Иеговы" ВС принял решение отложить заседание на 18 октября.

"Свидетели Иеговы" — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Бруклине (Нью-Йорке). Как сообщается на сайте иеговистов, "Свидетели" существуют в России более ста лет. Начиная с 2004 года года были признаны экстремистскими и закрыты ряд общин и местных отделений "Свидетелей Иеговы" в регионах — в Белгородской, Самарской, Ростовской областях и в других субъектах РФ.