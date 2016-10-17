Киллеры за неудачное покушение на Альберта Рыжего отправлены в колонию

12:30 17/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Московский районный суд Петербурга приговорил жителей Набережных Челнов Руслана Корягина и Алексея Шпаруту к 5,5 и 6 годам колонии строгого режима за неудавшееся покушение на криминального авторитета Али Гейдарова — "вора в законе" Альберта Рыжего, сообщили в понедельник РАПСИ в прокуратуре Петербурга.

Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначил Корягину наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Шпаруте — в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что Корягин и Шпарута были привлечены к совершению убийства за вознаграждение.

По версии обвинения, осужденные разработали план убийства, согласно которому Корягин должен был приобрести огнестрельное оружие и непосредственно совершить убийство, а Шпарута — устранить препятствия для совершения преступления, привезти Корягина на место происшествия, ожидать его неподалеку, а затем помочь ему скрыться.

Как рассказали РАПСИ в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, заказ на убийство им дал уроженец Грузии Илгам Гаджиев, который в свою очередь действовал по указанию неустановленного лица в Москве. Дело Гаджиева было выделено в отдельное производство, в июле 2015 года он был оправдан по обвинению в организации убийства по найму.

По данным СК РФ по Петербургу, Шпарута с Корягиным были задержаны нарядом вневедомственной охраны, когда они сидели в машине у дома Гейдарова, поджидая последнего. При себе у них были автомат Калашникова, два пистолета с боеприпасами, наркотики и фотография потенциальной жертвы. Подсудимые настаивали на своей невиновности.

Альберт Рыжий был задержан летом в Петербурге по обвинению в организации серии грабежей граждан, желавших приобрести автомобили премиум класса.

