Суд в Новосибирске рассмотрит дело омских чиновников о превышении полномочий

15:16 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовное дело в отношении бывшего министра имущественных отношений Омской области Виктора Соболева и бывшего первого заммэра Омска Владимира Потапова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя мэра города Омска Владимира Потапова и бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска Виктора Соболева", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, Соболев с декабря 2015 года руководил региональным бизнес-инкубатором. Ранее он возглавлял Министерство имущественных отношений Омской области, а до этого времени был замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска.

По версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Потапов и Соболев занимая должности в администрации Омска, приняли бюджетные обязательства перед ОАО "Электротехнический комплекс" по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт объектов бесхозяйных тепловых сетей. С компанией был заключен договор, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов, что позже послужило основанием для перечисления компании из бюджета Омска более 80 миллионов рублей.

Обвиняемые вину в инкриминируемом деянии не признали и не приняли мер к возмещению ущерба. В связи с этим прокуратурой заявлен гражданский иск по делу в защиту интересов бюджета на сумму свыше 80 миллионов рублей.