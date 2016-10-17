Суд 10 ноября начнет рассматривать иск рэпера Децла к Басте о защите чести

15:19 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Октябрьский суд Ростова-на-Дону 10 ноября проведет предварительные слушания по иску рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, к другому известному рэперу Василию Вакуленко (Баста) о защите чести и достоинства, сообщает пресс-служба суда.

"В Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону поступило исковое заявление Толмацкого к Вакуленко о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, которое принято к производству суда. По данному делу назначено предварительное судебное заседание на 10 ноября", — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Басты, на что тот посредством той же социальной сети грубо ответил Децлу. Это и стало поводом для иска.