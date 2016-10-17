Фигуранты "трубного дела" просят прекратить их уголовное преследование

17:00 17/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Фигуранты одного из самых громких коррупционных скандалов Петербурга — так называемого «трубного дела», просят прекратить в отношении них уголовное преследование по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

На скамье подсудимых находятся бывший директор СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» (подведомственного комитету по энергетике и инженерному обеспечению) Константин Мосин, бывший начальник отдела строительства котельных и тепловых сетей «Управление заказчика» Анатолий Хютти, бывший начальник отдела подготовки и координации производства «Управление заказчика» Леонид Шишов, учредитель компании ООО «Руструбпром» Игорь Селиверстов, бывший генеральный директор «Петрокома» Алексей Муравьев, его заместитель Сергей Жуковский. Все они находятся под подпиской о невыезде.

Все подсудимые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях: Мосин, Хютти, Селиверстов, Муравьев и Жуковский - в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также Мосин, Хютти и Шишов - в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Представитель потерпевшей стороны, которой признано правительство Петербурга, уточнил сумму гражданского иска в рамках этого уголовного дела, которая составила 48,1 миллиона рублей. Подсудимые признаны судом гражданскими ответчиками.

При этом прокурор назвал окончательную сумму ущерба по этому уголовному делу - 2,6 миллиона рублей. Подсудимые ходатайствовали о том, чтобы суд признал их добровольно возместившими причиненный ущерб. Процесс над ещё одним фигурантом «трубного дела» - бывшим владельцем компании «Петроком» Андреем Кадкиным - был выделен в отдельное производство. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, признав, что он возместил ущерб в размере 15 миллионов рублей.

В понедельник все подсудимые заявили суду, что они тоже возместили причиненный ими ущерб. Объяснив это тем, что Кадкину предъявлялся ущерб в 1,3 миллиона рублей, а он заплатил 15 миллионов рублей, тем самым покрыв их общий "долг". И предоставили суду расписки от Кадкина, согласно которым каждый из них выплатил ему по несколько сотен тысяч рублей, которые вместе составили 2,6 миллиона рублей.

Адвокаты Мосина, Хютти и Шишова ходатайствовали о прекращении уголовного преследования своих подзащитных за истечением срока давности по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд удалился для вынесения решения по ходатайствам и отложил заседание до 18 октября. «Трубное дело» стало самым резонансным коррупционным скандалом, связанным с администрацией Петербурга.

По данным обвинения, в 2010 году комитет по энергетике заключил с «Петрокомом» госконтракт на строительство и ремонт теплосетей. Поставщиком труб стало ОАО «Руструбпром». «Петроком», покупая трубы, предъявлял Смольному счета как за новые, но, по мнению обвинения, это были некондиционные трубы с фальшивыми сертификатами качества, не соответствующие ГОСТам, да еще и бывшие в употреблении. По версии следствия, таких труб в Петербурге было проложено около 600 километров, что привело к многочисленным авариям теплосетей по всему городу. Как считает обвинение, подмена была осознанной и направленной на хищение бюджетных средств. Первоначально ущерб оценивался правоохранительными органами в 3 миллиарда рублей.

Среди обвиняемых был бывший глава комитета по энергетике Олег Тришкин - он считался главным фигурантом данного уголовного дела. Тришкин был заключён под стражу, а после отпущен под залог в размере 2,5 миллиона рублей. В ноябре прошлого года следствие освободило его от уголовного преследования в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.