ВС признал законной ликвидацию "Свидетелей Иеговы" в Орле

11:28 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал законным решение о признании местной религиозной организации (МРО) "Свидетели Иеговы" в городе Орле экстремистской и подлежащей ликвидации, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВС признал законным решение Орловского областного суда от 14 июня 2016 года, которым были удовлетворены требования по административному иску регионального управления Министерства юстиции о принудительной ликвидации МРО в связи с признанием ее экстремистской.

© novayagazeta Свидетели Иеговы

Сегодняшнее заседание продолжилось на стадии судебных прений. Представитель Министерства юстиции настаивал на том, что факты осуществления "Свидетелями Иеговы" противоправной деятельности являются бесспорными, а доводы суда первой инстанции обоснованны и подтверждаются материалами дела.

Юрист ведомства заметил, что представители МРО ранее позволили себе выразить несогласие с состоявшимися решениями судов и, в частности, о признании брошюры "Как сохранить счастье в браке" экстремистской литературой. Кроме того, госорган посчитал, что доводы о мирном характере деятельности "Свидетелей Иеговы" опровергаются фактом внесения порядка 80 материалов от религиозной организации в списки запрещенной литературы.

Представители Министерства юстиции и прокуратуры озвучили итоговую позицию по делу, согласно которой суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, не подлежащее отмене.

На предыдущем заседании представители религиозного сообщества в целом охарактеризовали обстоятельства, положенные в основу решения суда первой инстанции как недоказанные.

Юрист МРО выразил мнение, что признание решения Орловского областного суда законным приведет к формированию негативных тенденций в правоприменительной практике. Представители "Свидетелей Иеговы" посчитали, что в ряде процессов, связанных с запретом религиозных сообществ, фактически вводится упрощенная процедура ликвидации МРО, поскольку результаты оперативной деятельности правоохранительных органов, связанные с обнаружением и изъятием запрещенных материалов почти невозможно оспорить.

В прениях также прозвучал довод о том, что с учетом обстоятельств дела ликвидация "Свидетелей Иеговы" в Орле является несоразмерной мерой, ограничивающей права граждан на свободу вероисповедания.

"Свидетели Иеговы" — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Бруклине (Нью-Йорке). Как сообщается на сайте иеговистов, "Свидетели" существуют в России более ста лет. Начиная с 2004 года года были признаны экстремистскими и закрыты ряд общин и местных отделений "Свидетелей Иеговы" в регионах — в Белгородской, Самарской, Ростовской областях и в других субъектах РФ.