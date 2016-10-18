Верховный суд не пересмотрит спор авиакомпании "Россия" с РФ на 93 млн руб

17:26 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт ─ РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу авиакомпании "Россия" на отмену взыскания 92,9 миллиона рублей с РФ в лице Минфина, говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Московского округа 14 июня отменил взыскание с РФ по иску авиакомпании "Россия" 92,9 миллиона рублей убытков. Тем самым суд удовлетворил жалобу Министерства финансов на постановление апелляции, которое кассация отменила. Арбитражный суд Москвы 24 декабря 2015 года полностью отклонил иск компании о взыскании из бюджета денежных средств. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, постановив взыскать с РФ убытки в размере 92,9 миллиона рублей.

Третьим лицом в иске указано одно из подразделений Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу. Иск связан с намерением авиакомпании вернуть излишне уплаченные взносы, которые она внесла в Пенсионный фонд в соответствии с законом от 27 ноября 2001 года "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации".

В декабре 2010 года в этот закон были внесены поправки, увеличившие суммы взносов с 1 января 2010 года. В результате авиакомпаниям, ранее уже уплатившим взносы за 2010 год, пришлось доплатить в ПФР разницу, вызванную поправками в закон. Конституционный суд России в 2013 году признал поправки противоречащими Конституции в той части, в какой они придавали обратную силу правилам начисления страховых взносов, ухудшающим положение авиаперевозчиков.

Ряд авиакомпаний после постановления КС РФ потребовали вернуть им излишне уплаченные взносы за 2010 год. Так, Верховный суд России 28 апреля оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску авиакомпании "ЮТэйр" обязали Минфин выплатить ей около 158 миллионов рублей. После этого аналогичные иски стали предъявлять и остальные перевозчики, в том числе "Аэрофлот", "Сибирь". Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 5 мая отменила судебные акты нижестоящих инстанций по делу о взыскании с РФ в пользу ОАО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" 11,4 миллиона рублей. Тем самым суд отказал компании в иске.

В то же время Арбитражный суд Москвы, отклоняя иск авиакомпании "Россия", указал, что Конституционный суд РФ не относит внесённые страховые взносы до его вступления в силу к убыткам. Суд рассматривает эти денежные средства в качестве излишне выплаченных сумм, которые, вместе с тем, в целях защиты социальных прав граждан, возврату либо зачёту соответствующим организациям не подлежат. А тот факт, что постановление Конституционного суда не содержит прямых ограничений на взыскание заявленных сумм в качестве убытков, сам по себе не предполагает возможность его расширительного толкования и применения, говорится в решении.

Компания не доказала, что внесённые взносы до вступления в силу постановления Конституционного суда, являются убытками и подлежат взысканию с РФ, указал суд.

"Авиакомпания "Россия" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ и ведущий авиационный перевозчик в Северо-Западном регионе страны. Авиакомпания базируется в Санкт-Петербурге и выполняет около 40% всех авиаперевозок из аэропорта "Пулково". Компания ведет свою историю с 1934 года и является правопреемником авиапредприятия "Пулково". С 2011 года авиакомпания "Россия" входит в группу компаний "Аэрофлот". Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот" и правительство Санкт-Петербурга.