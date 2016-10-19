Водитель катафалка, перевозивший черную икру, получил условный срок

10:24 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Хабаровский районный суд приговорил одного из участников преступной организованной группы (ОПГ), занимавшейся перевозкой черной икры в катафалке под видом похоронной процессии, к трем годам лишения свободы условно, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Суд признал мужчину виновным по статье "незаконная перевозка производных особо ценных водных биологических ресурсов" и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, исковые требования Амурского территориального управления Росрыболовства на сумму 4,56 миллиона рублей суд удовлетворил частично.

По версии следствия, с мая по октябрь 2015 года обвиняемый в составе ОПГ из семи человек осуществлял перевозку черной икры в Хабаровск с использованием катафалка под видом похоронной процессии.

Полицейским удалось задержать автомобиль с икрой в октябре 2015 года при подъезде к Хабаровску. Было изъято более 500 килограммов черной икры, а ущерб от незаконной добычи превысил четыре миллиона рублей.

Следственные действия в отношении еще шестерых участников ОПГ продолжаются.