Президент представил кандидата на должность судьи Верховного суда РФ

11:47 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил Олега Борисова в качестве кандидата для назначения на должность судьи Верховного суда РФ, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Руководствуясь пунктом "е" статьи 83 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", Владимир Путин представил кандидатуру Олега Борисова для назначения на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.