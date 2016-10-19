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Президент представил кандидата на должность судьи Верховного суда РФ

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Теги: Верховный суд РФ, Владимир Путин, Москва, Россия
11:47 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Президент Российской Федерации  Владимир Путин представил Олега Борисова в качестве кандидата для назначения на должность судьи Верховного суда РФ, сообщается на официальном сайте Кремля.

"Руководствуясь пунктом "е" статьи 83 Конституции Российской Федерации и пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", Владимир Путин представил кандидатуру Олега Борисова для назначения на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Президент представил кандидата на должность судьи Верховного суда РФ

11:47 19/10/2016 Президент Российской Федерации Владимир Путин представил Олега Борисова в качестве кандидата для назначения на должность судьи Верховного суда РФ, сообщается на официальном сайте Кремля.
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