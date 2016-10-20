ВС 24 ноября проверит законность лишения Ильи Пономарева статуса депутата
Контекст
МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ отложил на 24 ноября рассмотрение вопроса о признании незаконным досрочного прекращения полномочий депутата Государственной Думы РФ шестого созыва Ильи Пономарева, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.
Пономарев обратился в ВС с административным иском об отмене постановления Государственной Думы от 10 июня "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Пономарева Ильи Владимировича".
Представители административного ответчика (Госдумы) сегодня не явились, в связи с чем суд принял решение об отложении заседания. Представитель истца Мария Баст заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля доверенного лица Пономарева — депутата Госдумы шестого созыва Дмитрия Гудкова, однако данное заявление не было рассмотрено судом по причине неявки ответчика и отложения заседания.
Ранее на официальном сайте Госдумы был опубликован отчет о состоявшемся 10 июня пленарном заседании нижней палаты парламента. На заседании был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Пономарева.
"Установлено, что в заседаниях Государственной Думы в период весенней сессии Пономарев личного участия не принимал и не голосовал", — сообщил в своем докладе председатель Комиссии по депутатской этике Виктор Заварзин.
На основании решения Комиссии и фракции "Справедливая Россия" Заварзин предложил коллегам утвердить общее решение о прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева. Сообщается, что 413 депутатов Госдумы проголосовали за прекращение полномочий Пономарева.