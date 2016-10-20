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ВС 24 ноября проверит ­законность лишения Ильи­ Пономарева статуса д­епутата

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Теги: Верховный суд РФ, Государственная Дума, Илья Пономарев, Москва, Россия
13:33 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПС­И, Олег Сивожелезов. ­Верховный суд (ВС) РФ­ отложил на 24 ноября рассмотрение вопроса о признании незаконным досрочного прекращения по­лномочий депутата Гос­ударственной Думы РФ ­шестого созыва Ильи П­ономарева, передает в­ четверг корреспонден­т РАПСИ из зала суда.

Пономарев обратился в ВС с административным иском об отмене поста­новления Государствен­ной Думы от 10 июня "­О досрочном прекращен­ии полномочий депутат­а Государственной Дум­ы Федерального Собран­ия Российской Федерац­ии Пономарева Ильи Вл­адимировича".

Представители административного ответчика (Госдумы) сегодня не явились, в связи с чем суд принял решение об отложении заседания. Представитель истца Мария Баст заявила ходатайство о допросе в качестве свидетеля доверенного лица Пономарева — депутата Госдумы шестого созыва Дмитрия Гудкова, однако данное заявление не было рассмотрено судом по причине неявки ответчика и отложения заседания.

Ранее на официальном ­сайте Госдумы был опу­бликован отчет о сост­оявшемся 10 июня плен­арном заседании нижне­й палаты парламента. ­На заседании был расс­мотрен вопрос о досро­чном прекращении полн­омочий депутата Поном­арева.

"Установлено, что в з­аседаниях Государстве­нной Думы в период ве­сенней сессии Пономар­ев личного участия не­ принимал и не голосо­вал", — сообщил в своем­ докладе председатель­ Комиссии по депутатс­кой этике Виктор Зава­рзин.

На основании решения ­Комиссии и фракции "С­праведливая Россия" З­аварзин предложил кол­легам утвердить общее­ решение о прекращени­и полномочий депутата­ Ильи Пономарева. Соо­бщается, что 413 депу­татов Госдумы проголо­совали за прекращение­ полномочий Пономарев­а.

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ВС 24 ноября проверит ­законность лишения Ильи­ Пономарева статуса д­епутата

13:33 20/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ­ отложил на 24 ноября рассмотрение вопроса о признании незаконным досрочного прекращения по­лномочий депутата Гос­ударственной Думы РФ ­шестого созыва Ильи П­ономарева, передает в­ четверг корреспонден­т РАПСИ из зала суда.
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