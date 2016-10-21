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Приговор возмутившемуся отказом в приеме на работу в полицию оставлен в силе

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Тверская область, Россия
11:07 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Тверской областной суд признал законным и оставил без изменения приговор в отношении не принятого на работу в полицию Шамиля Казакова, который был оправдан по обвинению в возбуждении ненависти к социальной группе "сотрудники полиции", но осужден к 10 месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти, сообщила в пятницу РАПСИ адвокат осужденного Светлана Сидоркина.

Таким образом, принятое в августе этого года решение Пролетарского районного суда Твери по уголовному делу вступило в законную силу.

На заседании суда первой инстанции, в прениях государственный обвинитель просил суд приговорить Казакова в совокупности по двум статьям к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Защита настаивала на вынесении оправдательного приговора. Адвокат подчеркивала, что сотрудники полиции не являются социальной группой, так как не обладают какими-либо общими значимыми социальными признаками или статусными характеристиками, о чем неоднократно заявляли многочисленные эксперты, с которыми соглашались суды в других регионах России.

"Утверждение, что сотрудники полиции УМВД по Тверской области являются социальной группой, противоречит и букве, и духу закона. И российская, и международная практика правоприменения исходят из того, что представители органов власти сами по себе не являются социальной группой, а также не только не могут претендовать на особую защиту от критики, но и, напротив, должны быть более открыты для публичного обсуждения их деятельности. Привлечение Шамиля Казакова к уголовной ответственности является ограничением права на свободное выражение своего мнения, гарантированного нормами российского и международного права", - пояснила ранее Сидоркина.

Как следует из материалов дела, Казаков опубликовал на YouTube записанное скрытой камерой видео с неофициальным отказом в приеме на службу из-за его национальности и вероисповедания. Молодого человека обвинили в возбуждении ненависти к социальной группе сотрудники "УМВД России по Тверской области" и оскорблении представителя власти (часть 1 статьи 282 и статья 319 Уголовного кодекса РФ).

По словам Сидоркиной, Казаков с детства мечтал стать полицейским, окончил с красным дипломом юридический вуз, но получил отказ в приеме на службу.

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Приговор возмутившемуся отказом в приеме на работу в полицию оставлен в силе

11:07 21/10/2016 Тверской областной суд признал законным и оставил без изменения приговор в отношении не принятого на работу в полицию Шамиля Казакова, который был оправдан по обвинению в возбуждении ненависти к социальной группе "сотрудники полиции", но осужден к 10 месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти, сообщила в пятницу РАПСИ адвокат осужденного Светлана Сидоркина.
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