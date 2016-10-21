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Иск Российской партии пенсионеров о регистрации брендов рассмотрят в ноябре

Контекст
Теги: Товарный знак, Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
12:39 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 24 ноября рассмотрение заявления политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» к НО фонд политической партии «Российская партия пенсионеров» «Народное достояние» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель просит досрочно прекратить охрану двух брендов, зарегистрированных на ответчика. Для участия в этих спорах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Роспатент.

На основе общественно-политической организации «Партия пенсионеров» 1 декабря 2001 года была создана политическая партия «Российская партия пенсионеров». С 2004 по 2006 год партия участвовала во всех выборах в региональные законодательные собрания. 72 депутата от партии были избраны в законодательные органы субъектов РФ и объединены в 12 фракций партии.

На центральном совете организации 29 февраля 2011 года было принято решение преобразовать общественную организацию «Российские пенсионеры за справедливость» в политическую партию.

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Иск Российской партии пенсионеров о регистрации брендов рассмотрят в ноябре

12:39 21/10/2016 Суд по интеллектуальным правам отложил на 24 ноября рассмотрение заявления политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» к НО фонд политической партии «Российская партия пенсионеров» «Народное достояние» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, сообщили РАПСИ в суде.
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