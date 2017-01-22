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Сотрудники ОМОНа подозреваются в избиении адвокатов и их клиентов

Теги: Превышение должностных полномочий, Татарстан, Россия
16:22 21/10/2016

МОСКВА, 21 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Советский районный суд Казани признал законным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников ОМОН МВД Татарстана, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщила в пятницу РАПСИ адвокат Ирина Хрунова.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката одного из полицейских Тимура Гарифуллина.

По данным следствия, вечером 17 августа 2016 года сотрудники ОМОН МВД Татарстана (с дислокацией в Набережных Челнах) с автоматами проникли в Набережночелнинскую городскую коллегию адвокатов и необоснованно применили физическую силу в отношении трех адвокатов и двух их клиентов.

"По словам потерпевших, полицейские надели на них наручники, положили на пол и нанесли удары. У потерпевших зафиксировали многочисленные кровоподтеки и ссадины", — сказала Хрунова. 

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Сотрудники ОМОНа подозреваются в избиении адвокатов и их клиентов

16:22 21/10/2016 Советский районный суд Казани признал законным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников ОМОН МВД Татарстана, подозреваемых в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщила в пятницу РАПСИ адвокат Ирина Хрунова.
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