Суд приступил к слушаниям дела об убийстве экс-главы МВД Сызрани и его семьи

Africa Studio

10:44 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ, Диана Гуцул. Самарский областной суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, сообщили РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

Обвинение в совершении разбоя, убийстве двух или более лиц, покушении на убийство малолетнего предъявлено Махмадали Ахмадову, Роману Фаталиеву, Исламу Бабаеву и Орхану Зохрабову.

По версии следствия, в начале апреля 2016 года жители Шигонского района Самарской области Ахмадов и Фаталиев для совершения хищений имущества граждан создали организованную преступную группу, в состав которой привлекли знакомых им жителей города Сызрани Бабаева и Зохрабова. "В ночь на 24 апреля все они прибыли в село Ивашевка, где выбрали дом для разбойного нападения на его жителей, проникли на территорию участка, принадлежащего семье Гошта, через проем в заборе и вошли в дом через незапертую дверь. Далее, переходя из комнаты в комнату, обвиняемые поочередно наносили удары спавшим в доме членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и специальным образом подготовленные черенки от лопат. После совершения убийств двух мужчин, четырех женщин и покушения на убийство девочки 2009 года рождения соучастники похитили находившиеся в доме предметы, не представляющие большой материальной ценности, и скрылись. Выжившая девочка на следующий день с места происшествия была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время она продолжает проходить лечение", - сообщает ведомство.

В ходе расследования следственные органы пришли к выводу о корыстном мотиве действий обвиняемых. Кроме того, настаивает ведомство, никто из подсудимых в момент совершения преступления не знал о нахождении в доме сотрудника полиции.