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Суд приговорил жителя Перми к 14 годам колонии за хранение 123 кг героина

Теги: Наркотики, Пермский край, Россия
18:57 25/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Ленинский районный суд Перми приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей за попытку сбыта 123 килограммов героина, сообщили во вторник РАПСИ в прокуратуре Пермского края.

Как следует из материалов дела, осужденный, под видом осуществления деятельности по выращиванию и содержанию домашних животных, арендовал земельный участок с нежилыми постройками на улице Маршала Жукова в Перми.

"При этом в ангаре, где злоумышленник держал баранов, им был оборудован тайник, в котором он хранил крупную партию героина, расфасованную и приготовленную к сбыту", — сообщает прокуратура.

Эта информация попала сотрудникам правоохранительных органов, которые в январе задержали его.

По данным обвинения, при обыске его фермы в сарае под полом в оборудованном тайнике было обнаружено и изъято из незаконного оборота 452 свертка наркотика, хранившегося в пластиковых бочках, массой от 1 килограмма до 200 граммов, общим весом более 123,5 килограмма.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Суд приговорил жителя Перми к 14 годам колонии за хранение 123 кг героина

18:57 25/10/2016 Ленинский районный суд Перми приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей за попытку сбыта 123 килограммов героина, сообщили во вторник РАПСИ в прокуратуре Пермского края.
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