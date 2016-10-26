Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
26/10/2016 20:42
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Взыскание с "Трансаэро" по иску "Аэрофлота" 5,3 млрд руб законно — ВС

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Трансаэро, Аэрофлот, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
13:24 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал в удовлетворении жалобы авиакомпании «Трансаэро» о пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций о взыскании с нее по иску «Аэрофлота» около 5,3 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Арбитраж Москвы 18 декабря 2015 года полностью удовлетворил иск «Аэрофлота», в котором он потребовал от «Трансаэро» выплатить задолженность по договору займа от 4 сентября 2015 года. Денежные средства в размере 5 миллиардов рублей перечислялись несколькими траншами со сроками погашения, по условиям договора, через три рабочих дня. Свои обязательства по возврату денежных средств «Трансаэро» не исполнила. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили решение Арбитража Москвы.

В суде находятся на рассмотрении еще ряд исков «Аэрофлота» к «Трансаэро». В частности, в конце января арбитраж Москвы удовлетворил второй иск «Аэрофлота» к «Трансаэро», взыскав с ответчика около 2,9 миллиарда рублей долга по договору займа от 1 октября 2015 года.

Второй по пассажиропотоку российский авиаперевозчик «Трансаэро» не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23 декабря 2015 признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании и ввел в ней на полгода процедуру наблюдения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Взыскание с "Трансаэро" по иску "Аэрофлота" 5,3 млрд руб законно — ВС

13:24 26/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказал в удовлетворении жалобы авиакомпании «Трансаэро» о пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций о взыскании с нее по иску «Аэрофлота» около 5,3 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста руководителей "Ренова" и "Т Плюс"

18:19 26/10/2016 Басманный суд Москвы 1 ноября рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера по делу о даче взятки чиновникам Республики Коми, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

ФАС РФ законно отказала в регистрации завышенных цен на лекарства — суд

19:27 26/10/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в согласовании предельных отпускных цен лекарственных препаратов «Ципрофлоксацин» и «Метронидазол» производства «Эльфа Лабораториз» (Индия), говорится в сообщении ведомства.

Суд оштрафовал Левада-центр на 300 тыс руб за нарушение закона об иногентах

16:38 26/10/2016 Тверской суд Москвы привлек автономную некоммерческой организации «Аналитический Центр Юрия Левады» к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера