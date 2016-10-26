Взыскание с "Трансаэро" по иску "Аэрофлота" 5,3 млрд руб законно — ВС

flickr.com/ Adam Fritzler

13:24 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал в удовлетворении жалобы авиакомпании «Трансаэро» о пересмотре судебных актов нижестоящих инстанций о взыскании с нее по иску «Аэрофлота» около 5,3 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Арбитраж Москвы 18 декабря 2015 года полностью удовлетворил иск «Аэрофлота», в котором он потребовал от «Трансаэро» выплатить задолженность по договору займа от 4 сентября 2015 года. Денежные средства в размере 5 миллиардов рублей перечислялись несколькими траншами со сроками погашения, по условиям договора, через три рабочих дня. Свои обязательства по возврату денежных средств «Трансаэро» не исполнила. Апелляционная и кассационная инстанции подтвердили решение Арбитража Москвы.

В суде находятся на рассмотрении еще ряд исков «Аэрофлота» к «Трансаэро». В частности, в конце января арбитраж Москвы удовлетворил второй иск «Аэрофлота» к «Трансаэро», взыскав с ответчика около 2,9 миллиарда рублей долга по договору займа от 1 октября 2015 года.

Второй по пассажиропотоку российский авиаперевозчик «Трансаэро» не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23 декабря 2015 признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве компании и ввел в ней на полгода процедуру наблюдения.