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Защита "ловца покемонов" пожаловалась в прокуратуру на эксперта

Контекст
Теги: Екатеринбург, Россия
14:19 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Адвокат Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, просит прокуратуру провести проверку целевого расходования денежных средств и обоснованности финансирования исследования специалиста, которое стало доказательством вины видеоблогера, сообщил РАПСИ его защитник Алексей Бушмаков.

"Сегодня соответствующую жалобу я подал в Прокуратуру Свердловской области. Дело в том, что кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УРГПУ Юлия Тагильцева 22 августа по запросу начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Бутакова подготовила заключение по делу Соколовского, которое следствие приобщило в качестве доказательства вины видеоблогера. Я считал, что заключение специалиста выполнено с нарушением процессуального законодательства, является незаконным и необоснованным', — сказал Бушмаков.

По словам адвоката, Тагильцева, являясь специалистом научно-образовательного центра экспертиз при УРГПУ, провела исследование за счет бюджетных средств по поручению сотрудников Центра "Э", с которыми сотрудничает длительное время. "Так, в 2014 году в издательстве УРГПУ вышел ряд научных работ в соавторстве заместителя начальника отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области Карапетяна и специалиста Тагильцевой, которые профинансированы в рамках грантового проекта  Российского гуманитарного научного фонда", — считает Бушмаков.

Адвокат в жалобе обращает внимание на то, что специалист Тагильцева не могла давать заключение по делу Соколовского и обязана была устраниться от участия в исследовании, так как имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что она заинтересована в исходе расследуемого уголовного дела.

Защита Соколовского просит прокуратуру в рамках бюджетного законодательства провести проверку целевого расходования денежных средств, соблюдения законности и обоснованности финансирования исследования и изготовления заключения.

Кроме того, адвокат подчеркивает, что специалист, отвечая в заключении на поставленные перед ней вопросы, вышла за пределы своей компетенции и провела исследование, выйдя за рамки своей специальности. "Как следует из заключения, специалист является кандидатом филологических наук, однако отвечает на вопросы, относящиеся к сфере других дисциплин: психологии, социологии, религиоведения. Кроме этого, делая выводы о характере переписки и по заданным ей вопросам, специалист вторгается в компетенцию суда, которому принадлежит исключительное право оценивать направленность умысла обвиняемого и решать вопросы о наличии в деянии признаков состава преступления", — сказал Бушмаков.

21-летний студент юрфака и видеоблогер обвиняется в "оскорблении чувств верующих" (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса РФ) и "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства" (статья 282 УК РФ). Уголовному преследованию Соколовский подвергся после того, как опубликовал на своем канале YouTube видео, на котором играл c помощью мобильного приложения в популярную игру Pokemon Go в православной церкви — Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Соколовский находится под домашним арестом. Кировский районный суд Екатеринбурга 27 октября рассмотрит ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения.

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Защита "ловца покемонов" пожаловалась в прокуратуру на эксперта

14:19 26/10/2016 Адвокат Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, просит прокуратуру провести проверку целевого расходования денежных средств и обоснованности финансирования исследования специалиста, которое стало доказательством вины видеоблогера, сообщил РАПСИ его защитник Алексей Бушмаков.
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