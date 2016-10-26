Архитектор отстаивает в суде Петербурга замысел благоустройства пешеходной зоны

Михаил Телехов, РАПСИ

14:43 26/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РАПСИ. Ленинский районный суд Петербурга в среду приступил к рассмотрению иска руководителя Архитектурной фабрики "32 декабря" Дмитрия Лагутина о защите интеллектуальной собственности авторов проекта благоустройства пешеходной зоны Большой Морской улицы под названием "Меридиан Победы на Большой Морской", сообщил РАПСИ истец.

Ответчиком является архитектор Антон Николаенков, который сделал аналогичный по замыслу проект.

Как следует из материалов дела, после признания части Большой Морской в сторону Арки Главного штаба пешеходной зоной, Смольный объявил конкурс на благоустройство этого участка улицы. Лагутин с группой соавторов — петербургских архитекторов и скульпторов — придумали идею, которая заключается в использовании бронзовой линии, разделяющей вдоль улицу Большой Морской по центру.

"Эта бронзовая линия — напоминание о Пулковском меридиане, проложенным с юга на север от Пулковской обсерватории до шпиля Петропавловского Собора по Московскому проспекту, через Триумфальные Московские ворота и Большую Морскую улицу", — сказал Лагутин.

По его словам, в проекте благоустройства предполагалось воссоздать скамейки и фонари начала XX века, а также выполнить мощение улицы в продолжении стиля мощения Дворцовой площади, разместить вдоль домов кадки с зеленью и бронзовых гвардейцев, напоминающих об Отечественной войне 1812–1814 годов.

Городской конкурс проектов состоялся в июле. На нем был представлен проект Лагутина с соавторами, а также проект архитектора Николаенко с соавторами, который тоже использовал идею бронзового меридиана.

Лагутин обвиняет Николаенко в плагиате и считает, что он незаконно присвоил авторство идеи использования Пулковского меридиана в проекте благоустройства улицы Большая Морская и неправомерно использовал в своем проекте элементы проекта "Меридиан Победы на Большой Морской", чем причинил авторам моральный вред и нравственные страдания.

Истец просит признать за собой право на замысел в архитектурном проекте благоустройства Большой Морской улицы идеи использования меридиана, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей и судебные издержки.



