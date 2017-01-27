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ВС признал законным приговор членам УНА-УНСО по делу о военных действиях

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Теги: Верховный суд Чечни, Чечня, Россия
16:19 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении двух граждан Украины, членов УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха, осужденных ранее к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно за участие в военных действиях в Чечне, сообщили РАПСИ в суде.

Верховный суд Чечни признал обоих фигурантов виновными в участии в военных действиях на территории Чечни в 1994–1995 годах против российских военных.

Карпюк был задержан в РФ в марте 2014 года, Клых — в августе того же года. Как сообщал СК РФ, их причисляют к банде, состоящей из «членов националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО, деятельность организации запрещена на территории РФ). По версии российского следствия, в конце 1994 — начале 1995 года они воевали в Чечне против российских федеральных сил. Карпюк, по данным СМИ, является одним из руководителей «УНА-УНСО» и представителем запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор».

По версии СК РФ, Карпюк вместе с Дмитрием Корчинским и другими лицами из числа руководителей и членов «УНА-УНСО» прибыли из Украины в Чечню, чтобы в составе вооруженной группы совместно с членами банд, действовавших в республике и возглавляемых Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, совершать нападения и убийства граждан, военнослужащих РФ, а также сотрудников правоохранительных органов.

Как считает СК, выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с Александром Музычко возглавили банду под названием «Викинг», в которую также вошли участники «УНА-УНСО» Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев и Клых. В период с декабря 1994 по январь 1995 года Карпюк, Клых, Малофеев совместно с другими участниками банд неоднократно принимали активное участие в боестолкновениях с военнослужащими РФ на территории Президентского дворца, площади Минутка и железнодорожного вокзала Грозного, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 военным причинили ранения различной степени тяжести.

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ВС признал законным приговор членам УНА-УНСО по делу о военных действиях

16:19 26/10/2016 Верховный суд РФ признал законным приговор в отношении двух граждан Украины, членов УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха, осужденных ранее к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно за участие в военных действиях в Чечне, сообщили РАПСИ в суде.
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