Суд приступил к отбору присяжных по делу банды, нападавшей на инкассаторов

13:56 27/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд в четверг приступил к отбору коллегии присяжных для рассмотрения уголовного дела в отношении членов банды, в форме спецназовцев нападавших на инкассаторов и курьеров под руководством сотрудника отдела "Тайфун" — спецназа Управления ФСИН по Петербургу и Леонбласти Павла Григорьева, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Фактическими же лидерами банды были, по мнению следствия, сотрудники ЧОПов Игорь Хлудков и Виктор Самсонов — брат футболиста "Тюмени" Олега Самсонова. Кроме них на скамье подсудимых находятся сотрудники ЧОПов Александр Глотов, Дмитрий Горшков, Константин Зубов, Георгий Зухин, Андрей Карпов и бывший оперуполномоченный уголовного розыска 44-го отдела полиции Приморского района Петербурга Антон Куликов.

Как следует из материалов дела, банда, в составе которой были десять человек, действовала в Петербурге и Ленинградской области с 2012 до 2014 года.

Громов заключил досудебное соглашение, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке. Громов полностью признал свою вину в четырех преступлениях. В конце мая Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Остальным членам банды предъявлены обвинения в бандитизме, в трех эпизодах разбоя, в похищении человека, в краже, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Хлудкову, Самсонову, Громову и Карпову вменяются разбойное нападение в 2012 на Шафировском проспекте на инкассаторов, в результате которого было похищено 10 миллионов рублей. После этого, по данным стороны обвинения, к боевой четверке присоединились остальные. Всем фигурантам вменяют разбойное нападение в 2013 году в аэропорту "Пулково" на курьера из Дубаи, у которого было похищено 2,5 миллиона долларов США, нападение в "Пулково" на бизнесмена из Дубаи, у которого было похищено 1,5 миллиона долларов США, в 2014 году похищение бизнесмена, у которого обвиняемые вымогали 100 миллионов рублей, а похитили 180 тысяч рублей.

По данным следствия, подсудимые использовали методики спецслужб.

Как следует из материалов дела, полученные деньги распределяли руководители банды Самсонов и Хлудков, которые основную часть оставляли себе. Обвиняемые, по данным следствия, открыли автосервис в центре Петербурга, под прикрытием которого они содержали свой автопарк — все время менявшиеся в целях конспирации рабочие машины, а также два автомобиля Бентли, Континенталь, Инфинити QX 70, Джип Гранд Чероки, Ауди Q7. Также в автосервисе были изъяты автомат Калашникова, 7 пистолетов, 4 пистолета-пулемёта, более 1000 патронов и пластит.