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Экс-полицейский, 21 раз применивший электрошокер к задержанному, осужден условно

Контекст
Теги: Превышение должностных полномочий, МВД РФ, Татарстан, Россия
16:27 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Альметьевский городской суд республики Татарстан приговорил бывшего оперуполномоченного отдела угрозыска ОМВД по Альметьевскому району Айдара Сальманова к пяти 5 годам лишения свободы условно за неоднократное применение электрошокера к задержанному, сообщил РАПСИ юрист Андрей Сучков.

"Суд признал Сальманова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Ему также запрещено работать в правоохранительных органах в течение пяти лет. Мы считаем, что приговор слишком мягкий, поэтому намерены обжаловать его в Верховном суде Татарстана", — сообщил РАПСИ представитель потерпевшего Сучков.

По данным следствия, 8 февраля этого года в здании ОМВД по Альметьевскому району младший лейтенант Айдар Сальманов "проводил беседу" с мужчиной, которого подозревали в краже. Тот отрицал свою причастность к преступлению. Тогда, согласно материалам дела, оперативник 21 раз применил к мужчине электрошокер. Потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Своим поступком Сальманов дискредитировал правоохранительную систему и создал общественное мнение о работниках ОМВД по Альметьевскому району как неспособных защитить права и законные интересы граждан, считает следствие. По итогам служебной проверки 29-летнего оперуполномоченного уволили из органов внутренних дел.

В ходе прений государственный обвинитель просил судью назначить экс-полицейскому наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Свою вину Сальманов не признал. В последнем слове он заявил, что после выхода из отдела полиции (по материалам дела — в полночь) потерпевший до обращения в больницу мог сам нанести себе повреждения электрошокером.

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Экс-полицейский, 21 раз применивший электрошокер к задержанному, осужден условно

16:27 27/10/2016 Альметьевский городской суд республики Татарстан приговорил бывшего оперуполномоченного отдела угрозыска ОМВД по Альметьевскому району Айдара Сальманова к пяти 5 годам лишения свободы условно за неоднократное применение электрошокера к задержанному, сообщил РАПСИ юрист Андрей Сучков.
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