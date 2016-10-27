Росприроднадзор оспорил в ВС отказ в иске к "дочке" "Газпрома" на 3 млрд руб

19:30 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Росприроднадзор по Республике Башкортостан подал заявление в Верховный суд (ВС) РФ о пересмотре решений нижестоящих судов об отказе в иске о взыскании 3 миллиардов рублей с ОАО "Газпром нефтехим Салават" за негативное воздействие на окружающую среду за 2008 год, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Башкортостана отклонил 3 февраля соответствующий иск. Решение первой инстанции оставили без изменения Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 19 апреля и Арбитражный суд Уральского округа 22 августа. Ведомство просит ВС отменить эти судебные акты.

Согласно материалам дела, "Газпром нефтехим Салават" осуществляет пользование недрами с целевым назначением — захоронение промышленных стоков нефтехимического производства, на участке недр "Кама-1", расположенном в 25 километрах западнее города Салават.

По мнению Росприроднадзора, "Газпром нефтехим Салават" не включил в расчет платы за негативное воздействие на окружающую природную среду плату за размещение некоторых отходов.

Ведомством был самостоятельно произведен расчет платы, сумма составила около 3 миллиардов рублей. "Расчет произведен исходя из вывода о необходимости отнесения отходов к 1 и 2 классам опасности, с применением пятикратного увеличивающего коэффициента (поскольку в 2008 году у общества отсутствовал проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение)", — отмечается в материалах дела.

Росприроднадзор направил требование об уплате задолженности, неисполнение этого требования в срок послужило основанием для обращения административного органа в арбитраж.

Суд первой инстанции отклонил требования ведомства. Арбитраж признал подтвержденным довод "Газпром нефтехим Салават" о том, что промстоки, поступающие на объект "Кама-1", невозможно классифицировать в качестве отходов производства, ввиду их постоянно меняющегося состава и невозможности отнести их к определенному производству.

"В этой связи судом установлено, что управлением не доказан факт размещения на объекте "Кама- 1" отходов определенного происхождения и с определенным классом опасности", — отмечается в решении.

Судами также было установлено, что паспорта на отходы, размещаемые обществом на объекте "Кама-1", до настоящего времени не согласованы, поэтому класс опасности таких отходов не определен, тогда как класс опасности отходов непосредственно влияет на размер денежных обязательств природопользователя.