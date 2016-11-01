Обжаловано решение суда о признании картины Васи Ложкина экстремистской

10:53 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ, Людмила Кленько. Столичный предприниматель Алексей Ходорковский подал апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда Новосибирска о признании экстремистской картины "Великая прекрасная Россия" художника Алексея Куделина, также известного под псевдонимом "Вася Ложкин", сообщил РАПСИ юрист Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы заявителя.

По словам собеседника агентства, в конце января этого года Октябрьский районный суд Новосибирска удовлетворил исковое заявление прокуратуры о признании экстремистскими ряда материалов, размещенных в Интернете Романом Быковым. В числе опубликованных материалов оказалась и картина художника Васи Ложкина.

"Это решение стало полной неожиданностью как для автора картины, так и ее правообладателя, которые не были поставлены в известность об этом судебном процессе, хотя он напрямую затрагивает их интересы", - подчеркнул юрист.