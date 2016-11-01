ВС оставил без изменений приказ Генпрокуратуры о досудебных соглашениях

13:18 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) не стал отменять положение приказа Генеральной прокуратуры (ГП) РФ о работе с досудебными соглашениями в части, регламентирующей порядок их расторжения, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Коллегия ВС по административным делам отказала в удовлетворении искового заявления Сергея Кондратьева о признании частично недействующим пункта 1.16 приказа ГП РФ "Об организации ­работы по реализации ­полномочий прокурора ­при заключении с подо­зреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглаш­ений о сотрудничестве­ по уголовным делам".

На заседании представитель административного истца приводил следующие доводы в пользу отмены оспариваемой части нормативно-правового акта, согласно которой при получении сведений о несоблюдении подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор обязан выносить постановление о прекращении такого сотрудничества.

Представитель Кондратьева адвокат Егор Мыльников утверждал на заседании, что оспариваемая норма подлежит отмене, поскольку нарушает ряд прав обвиняемых (подозреваемых), в том числе право на защиту, право представлять доказательства, а также принцип состязательности уголовного процесса.

Юрист пояснил, что согласно нормам УПК досудебное соглашение заключается при участии адвоката, однако его расторжение осуществляется прокурором в отсутствие защитника. При этом оспариваемое положение приказа не отсылает к нормам УПК о правах обвиняемого (подозреваемого). Кроме того, Мыльников заявил, что открытый перечень оснований для расторжения прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве нарушает общий принцип определенности нормы права.

"Положение приказа Генпрокуратуры приводит к ситуации, когда представитель надзорного ведомства получает сведения о нарушении обвиняемым соглашения и выносит постановление о его расторжении, не дав при этом защите возможность предоставить свои возражения и доказательства, опровергающие факт несоблюдения своих обязательств перед следствием", — добавил представитель истца.

Со стороны представителя ГП были приведены возражения, касающиеся в первую очередь того, что спорный приказ был принят в соответствии с нормами УПК, которые также не предусматривают участие адвоката в процессе расторжения досудебного соглашения о сотрудничестве. Административный ответчик также ссылался на то, что предшествующие заключению досудебного соглашения постановление прокурора принимается им единолично.

"Корме того, есть общие требования УПК к тому, что постановление прокурора должно быть мотивированным и обоснованным. Это предполагает проведение проверки по факту получения сведений о нарушении условий сотрудничества со следствием. Хочу также напомнить, что у обвиняемого есть право на обжалование постановлений прокурора", — заявил представитель прокуратуры.

Мыльников с аргументами ответчика не согласился, отметив, что право на обжалование не может компенсировать отсутствие порядка привлечения адвоката к участию в процедуре расторжения досудебного соглашения.

"Что касается проверки прокурором сведений о нарушении условий сотрудничества обвиняемого со следствием, то ссылка на требования УПК к мотивированности постановлений не исключает их принятие просто по факту получения такой информации", — возражал представитель административного истца. Мыльников также сослался на то, что ранее ему неоднократно было отказано в обжаловании постановления прокурора о расторжении досудебного соглашения с клиентом в рамках расследования уголовного дела. По словам адвоката, суды зачастую отказывали в обжаловании по формальным основаниям, так как наделенный правом расторгнуть досудебное соглашение о сотрудничестве прокурор просто получил письмо от следователя "о несообщении обвиняемым некоторых сведений о преступной роли третьего лица".

"При этом в отношении указанного лица отсутствовал вступивший в силу обвинительный приговор, что говорит о нарушении презумпции невиновности формулировкой "преступная роль". Кроме того, при рассмотрении вопроса о законности расторжения досудебного соглашения судами не учитывались обстоятельства, установленные другими состоявшимся решениями. Это является следствием того, что оспариваемая норма приказа Генпрокуратуры нарушает право подозреваемых и обвиняемых на защиту", — заключил Мыльников.

После того, как ВС огласил решение об отказе в административном иске, представитель истца сообщил корреспонденту РАПСИ о намерении оспаривать в Конституционном суде положения Уголовно-процессуального кодекса о порядке расторжения досудебного соглашения обвиняемого (подозреваемого) со следствием.