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ВС оставил без изменений приговор участнику запрещенной Хизб ут-Тахрир

Контекст
Теги: Экстремизм, Московский окружной военный суд, Верховный суд РФ, Хизб ут-Тахрир аль Ислами, Таджикистан, Россия
15:16 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан Абдулазиза Усмонова, осужденного к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы за участие в деятельности запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, ВС оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты осужденного на приговор Московского окружного военного суда (МОВС) от 22 сентября.

Ранее прокуратура сообщала о том, что, с октября 2014 года по октябрь 2015 года Усмонов систематически участвовал в собраниях запрещенной в РФ организации, которые проходили в различных жилых помещениях в Москве, где в целях успешной пропаганды идей и привлечения новых сторонников изучалась идеологическая литература и проходило обучение навыкам её толкования.

По версии обвинения Усмонов вместе с другими членами запрещенной организации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, был задержан 19 октября 2015 года сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.

Суд приговорил Усмонова к 4 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Другие задержанные также были приговорены МОВС к разным срокам лишения свободы.

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ВС оставил без изменений приговор участнику запрещенной Хизб ут-Тахрир

15:16 01/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан Абдулазиза Усмонова, осужденного к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы за участие в деятельности запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.
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