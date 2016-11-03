"Петербургский ростовщик" отказался признать вину, суд отменил особый порядок

РАПСИ, Михаил Телехов

14:01 03/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Дзержинский районный суд Петербурга в четверг изменил порядок слушаний по уголовному делу в отношении "петербургского ростовщика" Юрия Зайвия, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности, с особого на общий, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Зайвий, полностью признавший свою вину в начале слушаний, заявил о том, что теперь вины не признаёт, и ходатайствовал перед судом о том, чтобы его дело рассматривалось в общем порядке.

Прокурор, в связи с тем, что суд в июле изменил Зайвию меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, поинтересовалась у подсудимого, почему он не явился на прошлое заседание. Тот ответил, что был в больнице, и все документы у председательствующего, что подтвердила судья, однако прокурор попросила посмотреть материалы дела. Никаких документов там не оказалось, кроме листка факсимильной копии с подтверждением его пребывания в больнице.

"Может быть это устраивает суд, но меня это не устраивает. Где справка? Где документы из "скорой", на которой вас увозили? Где больничный? Я сделаю запросы и если вы обманули суд, подам ходатайство на арест", — сказала обвинитель.

Потерпевшие, присутствовавшие на суде, сказали прокурору, что проверяли информацию, и что Зайвия в больнице не было. Прокурор сказала, что узнает правду.

В итоге суд ходатайство подсудимого об отказе от особого порядка удовлетворил и назначил слушания на 10 ноября.

Как следует из материалов дела, Зайвий, являясь клиентом профессиональных участников рынка ценных бумаг, имел доступ к специальным брокерским счетам и информационно-торговой системе удалённого доступа. По данным Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на протяжении 8 лет подозреваемый осуществлял незаконную деятельность по доверительному управлению денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и заключения договоров.

Как следует из обвинительного заключения, Зайвий привлекал денежные средства граждан для осуществления биржевой торговли. В данном случае он получил от граждан около 187 миллионов рублей и заработал 21,8 миллиона рублей.

Зайвий известен в городе преимущественно кредитной деятельностью. Его называют "петербургским ростовщиком". Он является владельцем и генеральным директором микрофинансовой организации "Деньги? Здесь!", при этом займы он предоставляет, как частное лицо, и, преимущественно, под залог жилья. В федеральных судах разных районов Петербурга идет несколько десятков гражданских процессов, в которых Зайвий выступает то как истец, то как ответчик в спорах за залоговую недвижимость.