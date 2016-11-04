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В Дагестане гендиректор "Махачкалаводоканал" заключен под стражу

Теги: Следственный комитет РФ, Дагестан, Россия
18:31 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев заключён под стражу после массового обращения жителей города в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией, сообщили в четверг РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

Муртазалиеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе для детей в возрасте до 6 лет).

Суд по ходатайству следователя в четверг избрал в отношении задержанного  меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как следует из материалов дела, в конце октября текущего года «Махачкалаводоканалом» при оказании услуг по осуществлению холодного водоснабжения в водопроводные городские сети Махачкалы подана питьевая вода, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, употребление которой повлекло массовое заболевание и обращение жителей города в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией. «По состоянию на 3 ноября в медицинские учреждения обратилось 959 человек, из которых около 300 человек, большинство из которых дети, проходят стационарное лечение», — рассказали в ведомстве.

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В Дагестане гендиректор "Махачкалаводоканал" заключен под стражу

18:31 03/11/2016 Генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев заключён под стражу после массового обращения жителей города в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией, сообщили в четверг РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.
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