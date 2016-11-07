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Два члена банды "Савина", убившей 7 человек, приговорены к пожизненным срокам

Теги: Разбой, Незаконный оборот оружия, Похищение человека, Убийство, Тюменский областной суд, Тюменская область, Россия
14:03 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Тюменский областной суд огласил приговор участникам банды Виктора Савина, двое из которых получили пожизненные сроки в рамках дела об убийстве семи человек, похищении людей, незаконном изготовлении и хранении оружия, а также серии разбойных нападений на территории Тюменской и Свердловской областей, сообщает прокуратура региона.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры Тюменской области, приговорив главаря банды Виктора Савина и Дмитрия Максимова (каждого) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Вячеславу Савину назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания он в течение 1 года 8 месяцев будет ограничен в свободе передвижения. Сергей Нешатаев осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания он в течение 1 года будет ограничен в свободе передвижения. Антону Чеминаве назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму около 18 миллионов рублей.

Судом  и следствием установлено, что Савин осенью 2008 года организовал банду для нападения на предпринимателей и обеспеченных граждан с целью завладения их имуществом. В состав банды вошли следующие лица: сын организатора банды Вячеслав Савин, а также друзья сына — Максимов и Нешатаев, а также в ряде преступлений приняли участие Чеминава и Андрей Чернов, который впоследствии был убит.

Из сообщения прокуратуры следует, что с ноября 2008 года по январь 2014 года "банда Савина", действуя разным составом, совершили 10 разбойных нападений, убили 7 лиц, среди которых 2 женщины, одна из которых была беременная.

По данным ведомства, члены банды неоднократно совершали разбойные нападения на предпринимателей, в ходе которых им удавалось добыть денежные средства на различные суммы от 128 тысяч рублей до 6,7 миллиона рублей.

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Два члена банды "Савина", убившей 7 человек, приговорены к пожизненным срокам

14:03 07/11/2016 Тюменский областной суд огласил приговор участникам банды Виктора Савина, двое из которых получили пожизненные сроки в рамках дела об убийстве семи человек, похищении людей, незаконном изготовлении и хранении оружия, а также серии разбойных нападений на территории Тюменской и Свердловской областей, сообщает прокуратура региона.
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