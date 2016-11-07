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Суд приговорил женщину к 3,5 годам за покушение на промышленного альпиниста

Теги: Покушение на убийство, Московская область, Россия
19:10 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Видновский городской суд признал 49-летнюю Людмилу Фадееву виновной в покушении на убийство промышленного альпиниста и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает в понедельник Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Как было установлено следствием и судом, 31 января 2016 года в поселке Новодрожжино Ленинского района Московской области между осужденной и промышленным альпинистом, который осуществлял ремонт фасада дома, возник конфликт. Находясь на балконе своей квартиры на 8 этаже, женщина перерезала кухонным ножом веревку, к которой в это время при помощи альпинистского снаряжения был закреплен мужчина. В результате веревка оборвалась, и промышленный альпинист сорвался вниз.

Довести свой преступный умысел до конца Фадеевой не удалось: благодаря сработавшему страховочному оборудованию и запасному страховочному тросу падение промышленного альпиниста прекратилось между первым и вторым этажом.

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Суд приговорил женщину к 3,5 годам за покушение на промышленного альпиниста

19:10 07/11/2016 Видновский городской суд признал 49-летнюю Людмилу Фадееву виновной в покушении на убийство промышленного альпиниста и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает в понедельник Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.
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