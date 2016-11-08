В КС обсудили компенсации за незаконную продажу "Фиксиков" и CD Стаса Михайлова

11:43 08/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный Суд (КС) РФ во вторник рассмотрел дело о соответствии Конституции статей 1301, 1311 и пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса (ГК) РФ, позволяющих правообладателю вместо возмещения убытков требовать от нарушителя компенсации в размере от 10 тысяч рублей до пяти миллионов рублей независимо от суммы ущерба, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.



Дорогой Стас Михайлов

Поводом к рассмотрению дела послужили запросы Арбитражного суда Алтайского края.

Как следует из материалов дела, в производстве арбитражного суда находятся два иска, по которым правообладатели требуют взыскать с предпринимателей значительные суммы компенсаций за нарушение авторских и смежных прав и незаконное использование товарного знака. Нормы ГК РФ позволяют требовать от нарушителя компенсации в размере не менее десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В одном случае ЗАО «Аэроплан» хочет взыскать с девяти барнаульских предпринимателей суммы от 50 до 60 тысяч рублей за нарушение исключительного права на товарные знаки, воспроизводящие персонажей мультсериала "Фиксики". Истец посчитал, что предпририматели, каждый из которых продал набор "Фиксиков" за 200 рублей, нарушили исключительные права на пять или шесть товарных знаков. Отсюда такие суммы.

Во втором случае ООО "Квадро-Паблишинг" требует с индивидуального предпринимателя Юлии Любивой за продажу контрафактного диска с песнями Стаса Михайлова 859 тысяч рублей.

При этом изначально истец требовал с Любивой 1,79 миллиона рублей, посчитав, что на проданном ей за 75 рублей диске было 90 музыкальных mp3 файла с песнями Стаса Михайлова, и что таким образом она нарушила 90 исключительных авторских прав на музыкальные произведения, и 89 смежных авторских прав на фонограммы музыкальных произведений. Позже истец снизил сумму.

В заявлениях арбитражного суда отмечено, что все ответчики указывают на своё тяжёлое материальное положение, а также находящихся на иждивении несовершеннолетних или престарелых членов семьи. А Любивая занимается лечением единственного 3-летнего ребенка-инвалида с детским церебральным параличем. Большинство из них прекратили статус предпринимателей.

Как сообщил судьям КС РФ судья Арбитражного суда Алтайского края Максим Кулик, денежная компенсация за нарушение авторских прав определена фиксированной суммой не менее 10 тысяч рублей за каждый товарный знак. "ГК РФ не предусматривает реальной возможности для суда уменьшить размер ответственности с учетом фактических последствий нарушения с учётом требований разумности и справедливости. Всего же по России в суды поданы 17 тысяч исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав", - пояснил Кулик.

Неоднозначная компенсация

Также заявитель указывает, что законодатель не учел того, что, как в случае с Любивой, могут быть нарушены права на большое количество интеллектуальных продуктов. По мнению заявителя, взыскание с участников гражданского оборота значительных компенсаций без учета фактических обстоятельств правонарушения и имущественных потерь истца не отвечает принципам разумности и справедливости, ограничивает конкуренцию и свободу экономической деятельности и влечет крайне неблагоприятные последствия для функционирования малого бизнеса. Поэтому заявитель просит признать оспоренные нормы ГК РФ не соответствующими Конституции РФ.

Представитель Совета Федерации (СФ) РФ Петр Кучеренко в своём отзыве не согласился, что оспариваемые положения неконституционны. По его словам, суть компенсации в том, чтобы восстановить имущественное положение правообладателя, в котором бы он находился, если бы товарные знаки использовались по закону. "При этом мы все понимаем, что фиксируются только одновременные нарушение - один диск Михайлова, один набор "Фиксиков", но, как правило, такие нарушения носят долговременный характер", - сказал Кучеренко. Также, по его мнению суд в крайнем случае может не назначать компенсацию и отказать истцам.

"А потом, заявитель говорит о женщине, ухаживающей за ребёнком-инвалидом. И мы знаем, что одним из мощнейших аспектов реабилитации является творчество. Указанные нормы ГК как раз и призваны защищать это творчество - интеллектуальные права", - добавил представитель СФ.

Полномочный представитель президента РФ в КС РФ Михаил Кротов поддержал заявителя в части сомнений назначения компенсаций правообладателю. "Хочу обратить ваше внимание, что защита авторских прав создана для защиты автора от коммерсантов, которые используют результаты творчества авторов. Отсюда и возмещение ущерба, и одновременно компенсации. Но обратите внимание на тех, кто подает иски - это не авторы, а другие коммерсанты. И сейчас мы используем авторские права для защиты от коммерсантов не авторов, а других коммерсантов. Также замечу, что правообладатели не ищут производителей контрафакта, а возлагают все бремя ответственности на продавцов. Считаю, что суду надо дать возможность снижения компенсации из учета соразмерности и справедливости, иначе это какие-то административные санкции, а не нормы гражданского права", - заявил Кротов.

Судьи КС удалились для вынесения решения. Решение будет выноситься в закрытом заседании, об оглашении будет сообщено дополнительно.