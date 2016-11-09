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Суд лишил главу поселка Левашово водительских прав за отказ от медосвидетельствования

Теги: Санкт-Петербург, Россия
10:43 09/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Мировой судья судебного участка № 156 Петербурга в среду лишил водительских прав на полтора года главу МО «Поселок Левашово» Олега Иванова, признав его виновным в том, что он, будучи остановлен инспектором ДПС по подозрению за вождение в пьяном виде, не выполнил законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Суд признал Иванова виновным, назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, и лишил прав на 1 год и 6 месяцев.

Как следует из материалов дела, машина, за рулем которой находился глава администрации Левашово Иванов, была остановлена 20 августа на Парковой улице в посёлке Новоселки.

Инспектор описал в протоколе, что почувствовал исходящий от Иванова запах алкоголя, предложил пройти освидетельствование, но тот отказался.

Иванов сообщил РАПСИ, что будет обжаловать решение суда.

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Суд лишил главу поселка Левашово водительских прав за отказ от медосвидетельствования

10:43 09/11/2016 Мировой судья судебного участка № 156 Петербурга в среду лишил водительских прав на полтора года главу МО «Поселок Левашово» Олега Иванова, признав его виновным в том, что он, будучи остановлен инспектором ДПС по подозрению за вождение в пьяном виде, не выполнил законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
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