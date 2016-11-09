Подтверждено взыскание с новосибирской фирмы 100 тыс руб из-за бренда Moneyman

СИП

11:20 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил взыскание по иску кипрской компании «Ай Ди Эф Холдинг Лимитед» (владеет товарным знаком «Moneyman») с новосибирской фирмы ООО «Русинтерфинанс» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 100 тысяч рублей, говорится в постановлении суда.

Арбитражный суд Москвы 27 мая отклонил полностью иск кипрской фирмы. В иске компания первоначально просила запретить ООО «Яндекс» размещать рекламные объявления, содержащие обозначения, тождественные или сходные до степени смешения со словесным элементом его бренда. Также фирма «Ай Ди Эф Холдинг Лимитед» просила взыскать компенсацию с ООО «Русинтерфинанс» компенсацию.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд 18 августа отменил решение суда первой инстанции, взыскав с компании «Русинтерфинанс» компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Исковые требования были удовлетворены частично, в иске кипрская компания просила взыскать компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Истец и ответчик обжаловали постановление апелляционного суда в СИПе.

Истец является правообладателем товарного знака «Moneyman» в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг (страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции). В январе заявитель заключил договор с ООО «Микрофинансовая организация Мани Мен» (первая микрофинансовая организация в РФ, полностью ведущая свою деятельность онлайн) на предоставление неисключительной лицензии на этот знак.

Предъявляя иск, истец указал на то, что им был выявлен факт нарушения исключительного права на товарный знак ответчиком в виде использования тождественного с товарным знакам обозначения в поисковой интернет-рекламе услуг по микрофинансированию.

Согласно пояснениям ООО «Яндекс», размещение спорного рекламного объявления с текстом «Нужен онлайн займ в Money man? — Займ за 5 минут! // До 15000 руб. Моментальный перевод. Круглосуточно! Оформи // ekapusta.ru» осуществлялось ООО «Русский букет» и ООО «Русинтерфинанс» на условиях оферты в системе «Яндекс.Директ».

Данные пояснения ООО «Яндекс», как указал суд апелляционной инстанции, с достоверностью подтверждают использование словосочетания «Money man», сходного до степени смешения со словесным элементом товарного знака истца для продвижения финансовых услуг посредством адресации любого пользователя интернета к сайту ответчика. В этой связи отсутствие словосочетания «Money man» на самом сайте не может устранить уже допущенное нарушение исключительных прав истца при адресации к сайту, отметил суд.

Определяя размер компенсации, апелляционный суд указал, что разумной и справедливой является сумма в размере 100 тысяч рублей, учитывая то, что согласно информации, размещенной на сайте ответчика, он не предпринимал попыток выдать собственные услуги за услуги, оказываемые истцом.