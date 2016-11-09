Суд оправдал арт-менеджеров, обвинявшихся в махинациях с гонорарами артистов

11:34 09/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Красногвардейский районный суд Петербурга оправдал четверых руководителей петербургских компаний, по делу о мошенничестве с гонорарами артистов при организации городских праздников, сообщили в среду РАПСИ в суде.

Никита Абрамидзе, Владимир Авраамов, Владимир Волков, Ирина Сухарева и Елена Югай обвинялись в том, что, получая деньги на проведение праздников из городского бюджета, они отчитывались перед Смольным о крупных суммах гонораров, которые они якобы выплачивали артистам, а в реальности платили им меньше или не платили вовсе. Волков скрылся от следствия и находится в розыске.

По мнению суда, следствием не установлены обстоятельства совершенного преступления и объемы похищенного имущества.

"Устные договоренности с артистами возможны и законны. В действиях подсудимых отсутствует состав преступления", — огласил суд.

На прениях прокурор попросил для Абрамидзе и Авраамова по 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей, а для Сухаревой и Югай — по 5 лет в колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. И представитель прокуратуры Красногвардейского района сообщил РАПСИ, что они будут обжаловать оправдательный приговор.

Как следует из материалов дела, в 2011 и 2013 годах Абрамидзе, Аврамов, Волков и Сухарева, являясь руководителями компаний, занимавшихся организацией городских мероприятий и фестивалей, организовали преступную группу и похищали путем обмана денежные средства в особо крупном размере из бюджета Петербурга. Югай была бухгалтером организации и делала финансовые отчеты.

По версии следствия, они присвоили средства, выделенные на проведение фестиваля "Морская Ассамблея" на территории Крондштатского района Петербурга в 2011 году, на праздничные мероприятия в 2013 году, посвященные Дню города Колпино в Колпинском районе и Дню знаний в Петродворцовом районе, чем причинили бюджету ущерб на сумму больше 10 миллионов рублей.

Как сообщал обвинитель, бизнесмены проводили махинации преимущественно при расчетах с артистами. Обвинение считает, что при проведении "Морской ассамблеи" в Кронштадте они отчитались, что выплатили 1,2 миллиона рублей на организацию выступления Александра Розенбаума, а тот сообщил следствию, что для моряков выступал бесплатно. Юрий Лоза, которому по отчетам было выплачено 650 тысяч рублей, также заявил, что считал концерт благотворительным и не обсуждал с организаторами свой гонорар.

Некоторым артистам, по словам прокурора, деньги выплачивались, но на порядок меньшие, чем указывается в финансовых отчетах.