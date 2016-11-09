Директор пансионата для инвалидов отказался от иска к подопечному колясочнику

Фото: Оксана Кусова

13:10 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Чкаловский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по гражданскому иску директора пансионата для инвалидов к подопечному журналисту-колясочнику о взыскании компенсации за опубликованный материал в связи с отзывом заявления, сообщил РАПСИ адвокат Алексей Бушмаков.

"Сегодня суд должен был рассмотреть исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации руководителя Государственного автономного учреждения «Уктусский пансионат» Андрея Попова к проживающему в его учреждении журналисту, писателю, колясочнику Игорю Краснову и редакции газеты «Голос Надежды», опубликовавшей статью Краснова. Истец требовал опровержения и более 60 тысяч рублей компенсации морального вреда — размера одной квартальной премии директора пансионата. Однако сегодня в суд поступило заявление об отказе от иска и в итоге вынесено определение о прекращении производства по делу", — рассказал собеседник агентства, представляющий интересы Краснова.

Поводом для обращения истца в суд стала публикация «Караул: ЕДВ урезают», опубликованная 25 января этого года в газете «Голос Надежды», в которой Краснов выразил свое мнение о ситуации с материальным обеспечением клиентов пансионата, где он проживает.

"Выбранные Красновым форма и содержание текста были направлены на привлечение общественного внимания к проблеме нарушения законодательства со стороны истца, выразившегося во взимании платы за стационарное обслуживание из сумм ежемесячной денежной выплаты. Важно отметить, что эти нарушения нашли свое подтверждение во время прокурорской проверки и проверки регионального Минфина. В статье журналист рассуждает о сложившейся в пансионате ситуации, дает ей оценку, высказывает свои убеждения и мнение. Утверждения о фактах материал не содержит. При этом стоит помнить, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях оценочные суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи о защите чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 Гражданского Кодекса РФ), если только они не носят оскорбительный характер, который в рассматриваемом иске не доказан истцом", — рассказал Бушмаков.

По его словам, директор Уктусского пансионата посчитал, что распространенные Красновым сведения «не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены документально» и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Последний довод истец подкрепил тем, что экземпляры газеты «Голос Надежды» с этим материалом были направлены первым лицам региона — от губернатора и председателя правительства до министра социальной политики и главы Екатеринбурга, добавил собеседник агентства.