Суд арестовал 1,5 млрд на счетах фирмы по делу об уклонении от уплаты налогов

14:55 09/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Московский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Петербургу в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и наложил арест на денежные средства ООО «Деловые линии» на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей, сообщили в среду РАПСИ в ГСУ.

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 по март 2014 года включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды с 2011 по 2013 годы заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 миллионов 103 тысячи рублей, а также о наличии в налоговых периодах 2011-2013 годов расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере 2 миллиардов 867 миллионов 239 тысяч рублей, что повлекло неуплату ООО «Деловые линии» в бюджетную систему Российской Федерации НДС, а также налога на прибыль организаций на общую сумму 1 миллиард 89 миллионов 551 тысяча рублей.

Суд по ходатайству следствия наложил арест на денежные средства ООО «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках, на общую сумму в 1 598 689 тысяч рублей с учетом пени и штрафов. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления.