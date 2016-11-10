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В системе СОЮ появятся кассационные и апелляционные суды округов - Лебедев

Теги: Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев, Москва, Россия
11:09 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил о готовящейся  инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции в отдельных, учрежденных для этого округах, - данное заявление было сделано Председателем ВС в ходе общения с представителями СМИ.

"Мы планируем создать 5 апелляционных и 9 кассационных округов, в каждом из которых будет отдельный суд для рассмотрения дел, подсудных судам общей юрисдикции соответствующей инстанции", - уточнил Лебедев.

Председатель ВС также сообщил, что готовящееся нововведение преследует цели повысить уровень объективности и независимости судопроизводства при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб. Лебедев напомнил представителям прессы, что в свое время аналогичный подход был реализован в системе арбитражных судов России, однако для судов общей юрисдикции тогда не хватило ресурсов.

По словам Председателя ВС, пяти апелляционным судам округов потребуются порядка 170 судей, а для обеспечения кадрами девяти кассационных судов округов - 790 судей.

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В системе СОЮ появятся кассационные и апелляционные суды округов - Лебедев

11:09 10/11/2016 Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил о готовящейся инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов в системе общей юрисдикции в отдельных, учрежденных для этого округах, - данное заявление было сделано Председателем ВС в ходе общения с представителями СМИ.
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