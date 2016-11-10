"Газпром" вновь обжаловал отказ ВС пересмотреть решение по Сахалину-2

11:43 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. «Газпром» повторно подал в Верховный суд (ВС) России жалобу на определение, которым ВС РФ отказал ему и оператору проекта «Сахалин-2», компании Sakhalin Energy (50% плюс одна акция у «Газпрома») в пересмотре постановления нижестоящего окружного суда, обязавшего Sakhalin Energy обеспечить «Роснефти» доступ к свободным мощностям принадлежащего проекту газопровода, говорится в материалах дела.

Ранее суд уже регистрировал аналогичную жалобу. ВС РФ в декабре 2015 года отклонил кассационные жалобы ОАО «Газпром» и Sakhalin Energy на постановление арбитражного суда Дальневосточного округа, в которых компании просили передать дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам.

ВС РФ, отказывая в пересмотре постановления в пользу «Роснефти», указал в своем определении, что «изложенные в оспариваемом судебном акте выводы суда округа не противоречат принципам законности, справедливости и обеспечения разумного баланса частноправовых и публичных интересов, в связи с чем оснований не согласиться с ними не имеется».

«Роснефть», входящая в консорциум проекта «Сахалин-1», планировала использовать трубопровод для транспортировки до 8 миллиардов кубометров газа в год со своих месторождений на севере Сахалина до завода по сжижению газа, который «Роснефть» и ее партнеры, в частности ExxonMobil, собираются построить на юге острова. Sakhalin Energy заявляла об отсутствии свободных мощностей для транспортировки газа истца.

Арбитражный суд Сахалинской области в феврале полностью отклонил иск «Роснефти» к Sakhalin Energy, посчитав требование к ответчику преждевременным (завод «Дальневосточный СПГ» еще в стадии проекта). Решение суда первой инстанции вступило в законную силу в июне, когда Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу «Роснефти».

Однако окружной суд в сентябре отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций по кассационной жалобе «Роснефти». Суд указал, что Sakhalin Energy не обязана гарантировать «Роснефти» транспортировку всех 8 миллиардов кубометров в год, но должна обеспечить ей доступ к фактически имеющимся свободным мощностям — это ориентировочно 2 миллиарда кубометров в год.