Суд подтвердил отказ взыскания 1,4 млн руб с провайдера Qwerty по иску ВОИС

СИП

12:17 10/11/2016

МОСКВА, 10 ноя — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил решение об отказе "Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности" (ВОИС) в иске к провайдеру Qwerty (АО "Центральный телеграф") о взыскании 1,4 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав, говорится в материалах дела.

Также ВОИС требовала запретить трансляцию в системе цифрового телевидения QWERTY.TV фонограмм известных лейблов, таких как Warner Music Group и Sony Music Entertainment. Организация обратилась в суд с иском, ссылаясь на то, что Qwerty осуществлял трансляцию фонограмм, не заключив с ВОИС договор о выплате вознаграждения.

Решением арбитражного суда Москвы от 26 февраля 2016 в удовлетворении заявленных требований отказано. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы первой инстанции.

Суды, отказывая в удовлетворении исковых требований, указали, что истец не подтвердил факт сообщения ответчиком в эфир фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, поскольку представленные доказательства не позволяют установить достоверно источник звука. Также ВОИС не представила доказательств того, что спорным фонограммам на территории РФ была предоставлена правовая охрана, отметили суды.

ВОИС является организацией по управлению правами на коллективной основе, которая, согласно законодательству, представляет интересы и защищает права неопределенного круга исполнителей и изготовителей фонограмм.