ВС отклонил жалобу фирмы наследников Калашникова по спору с концерном о бренде

Фото: ОАО "Концерн "Калашников"

15:23 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отклонил кассационную жалобу ЗАО «М.Т. Калашников» (учреждено знаменитым конструктором, его дочерью и внуком) на судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым был удовлетворен иск оружейного концерна «Калашников» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, представляющего собой изображение автомата Калашникова с надписью «АК-47», говорится в определении суда.

Существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы не подтверждают и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, отметил ВС.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ 11 апреля при повторном рассмотрении дела удовлетворил иск концерна и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ (игрушки, игрушки с подвижными частями, игры), который был зарегистрирован на ЗАО «М.Т. Калашников». Президиум СИП РФ 22 июля оставил в силе это решение суда.

В решении суд указал, что истцом была доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для товаров 28-го класса МКТУ. Ответчик же не подтвердил факт использования товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован для указанных товаров.

При рассмотрении дела суд назначил проведение экспертизы. Согласно экспертному заключению, мнение потребителей свидетельствует о том, что при использовании товарного знака в том виде, как это имело место ответчиком в представленных каталогах, игрушечном автомате и на его упаковке — с использованием словесно-буквенных обозначений «KALASHNIKOV АК47» и «АК47 KALASHNIKOV» — его различительная способность утрачивается.

Концерн в июне 2014 года подал иск в СИП, в котором потребовал досрочно прекратить правовую охрану в России, принадлежащего фирме наследников Михаила Калашникова товарного знака, представляющего собой изображение автомата Калашникова с надписью «АК-47», для таких товаров, как игрушки, игрушки с подвижными частями и игры в связи с неиспользованием бренда правообладателем. Свою заинтересованность концерн мотивировал тем, что он выпускает массово-габаритные макеты оружия, в том числе автомата АК-47.

По данным Роспатента, спорный бренд был зарегистрирован на ЗАО «М.Т. Калашников» в 2004 году, в конце 2012 года правовая охрана была продлена до 2022 года. Она распространяется на такие товары, как одежда, головные уборы, игрушки, игровые автоматы и настольные игры.

СИП в 2014 году отклонил иск концерна. Однако президиум СИП в мае 2015 года отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

По сведениям «БИР-Аналитик», фирма «М.Т. Калашников» была создана в 1999 году, учредителями выступили сам Михаил Калашников, его дочь и внук. Основным видом деятельности фирмы с уставным капиталом 8,4 тысячи рублей указана деятельность в области фотографии. Легендарный конструктор оружия Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни.

Концерн «Калашников» был создан в 2013 году на базе заводов «Ижмаш» и «Ижмех». Он объединил крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России. Продукция концерна поставляется в 27 стран мира.

