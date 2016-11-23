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Пенсионерка из Казани, поранившая ногу в ИКЕА, отсудила у компании 200 тыс руб

Сюжет: Фальсификации в ИКЕА
Теги: возмещение морального ущерба, Вред здоровью, IKEA, Татарстан, Россия
10:46 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Советский районный суд Казани утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым компания "ИКЕА ДОМ" обязуется компенсировать пенсионерке Таисии Андреевой полученный от пореза ноги вред в размере 200 тысяч рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда в среду. 

Как следует из материалов дела, заявительница, находясь в магазине ответчика в 2013 году, поранила ногу о стеллаж. В досудебном порядке получить компенсацию за моральный ущерб и лечение ей не удалось, в связи с чем она вынуждена была обратиться в суд. В иске Андреева просила суд взыскать с ответчика в лице ООО "ИКЕА ДОМ" 400 тысяч рублей в счет компенсации ущерба за лечение, и 600 тысяч рублей - за полученный моральный вред. 

"Стороны заключили мировое соглашение, компания выплатит Андреевой 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 100 тысяч рублей - материального", - сказала пресс-секретарь суда Айгуль Шабняева.

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Пенсионерка из Казани, поранившая ногу в ИКЕА, отсудила у компании 200 тыс руб

10:46 23/11/2016 Советский районный суд Казани утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым компания "ИКЕА ДОМ" обязуется компенсировать пенсионерке Таисии Андреевой полученный от пореза ноги вред в размере 200 тысяч рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда в среду.
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