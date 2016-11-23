Суд подтвердил отказ в иске на 5 млн руб за сходные со Sbarro интерьеры

СИП

13:38 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил решение об отказе кипрской компании I.P. Creations Enterprises Limited в иске о взыскании с ООО "Сервис-Фуд" 5 миллионов рублей за якобы незаконное использование элементов фирменного стиля торговых павильонов, схожих до степени смешения с интерьерами ресторанов "Сбарро" и "Восточный Базар", сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым СИП отклонил жалобу на решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 апреля 2016 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. В иске I.P. Creations Enterprises Limited просила также обязать демонтировать интерьеры торговых павильонов.

Как установлено судами, между сторонами были подписаны договоры о развитии деятельности, по условиям которых I.P. Creations Enterprises Limited передала ООО "Сервис-Фуд" право использования комплекса исключительных прав, обеспечивающих организацию и эксплуатацию ресторанов "Сбарро" и "Восточный Базар".

Впоследствии стороны расторгли ранее заключенные договоры. I.P. Creations Enterprises Limited обратилось с иском в суд.

Действующим законодательством предусмотрено, что защита фирменного стиля осуществляется через защиту отдельных охраняемых его элементов, тогда как исковых требований о защите прав на товарный знак, либо фирменное наименование истцом заявлено не было, отмечает СИП.

"Компания не доказала использование обществом патентных прав компании на промышленный образец, а также наличие у компании авторских прав на фирменный стиль и его незаконное использование обществом", — говорится в материалах дела.