ВС РФ подтвердил отказ взыскания 1,3 млрд руб с основателя "Макси-групп"

16:03 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения акты нижестоящих судов, которые отклонили заявление конкурсного управляющего ОАО "Макси-Групп" о взыскании с основателя общества Николая Максимова 1,3 миллиарда рублей убытков, говорится в материалах дела.

ВС отказал в передаче кассационной жалобы управляющего Евгения Рынденко для рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. Арбитраж Москвы определением от 27 апреля 2015 года отказал в удовлетворении требований Рынденко. Апелляция и кассация подтвердили выводы первой инстанции.

ВС РФ отметил, что оснований для пересмотра выводов нижестоящих инстанций не имеется. "Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления, посчитал, что достоверные доказательства, подтверждающие доводы заявления о причинении в результате противоправных действий Максимова убытков в размере 1,3 миллиарда рублей, не представлены, а материалы дела не содержат сведений о конкретных противоправных действиях Максимова,совершенных им как президентом "Макси-Групп"", — говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ОАО "Макси-Групп" 25 августа 2011 года. "Макси-Групп" прекратила финансово-хозяйственную деятельность в 2008 году. По состоянию на февраль 2012 года, в реестр кредиторов были включены требования на 7,579 миллиарда рублей.

В июне 2015 года конкурсный управляющий Евгений Рынденко сообщил, что в конкурсную массу с декабря 2014 года поступило только 9 тысяч рублей. При этом у компании большая непогашенная дебиторская задолженность в размере 5,7 миллиарда рублей. Это три дебитора, которые в настоящее время признаны банкротом.

У компании два кредитора — НЛМК с требованиями на сумму около 5,9 миллиарда рублей и Николай Максимов с требованиями на сумму около 1,7 миллиарда рублей. По словам Рынденко, у "Макси-Групп" не выявлено движимого или недвижимого имущества, но имеются финансовые вложения и дебиторская задолженность.

В настоящее время в судах ведется ряд процессов по спору основателя "Макси-групп" Николая Максимова и НЛМК из-за продажи акций ОАО "Макси-Групп" комбинату. НЛМК в 2007 году приобрел 50% плюс одна акция компании "Макси-групп", которая объединяла ряд предприятий - от заготовки и переработки лома до выпуска стали и проката строительного назначения. Приобретение пакета акций состоялось на основании соглашения, которое не устанавливало его фиксированную цену. Арбитражный суд Московского округа 10 декабря 2014 года оставил в силе решение о взыскании с Николая Максимова по иску НЛМК 7,3 миллиарда рублей аванса, выплаченного предприятием за 50% и одну акцию "Макси-групп". Верховный суд РФ не стал пересматривать это дело.