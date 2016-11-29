Последний фигурант по делу об отравлении бизнесмена алкоголем осужден на 12 лет

11:51 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Железнодорожный суд Новосибирска приговорил Валерия Кудрявцева, последнего фигуранта дела о похищении бизнесмена и отравлении его алкоголем, к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

"Кудрявцев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, пунктами "а", "з" части 2 статьи 126 и частью 4 статьи 111 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего)... Приговором суда Кудрявцеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу супруги потерпевшего", — говорится в сообщении.

В рамках этого дела к длительным срокам лишения свободы суд приговорил Юрия Забирова и Сергея Абарникова. Забиров был осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Абарников — на 6 лет.

По данным следствия, 29 января 2013 года утром новосибирский предприниматель и руководитель одной из еврейских общин Яков Ханин вышел из подъезда своего дома на улицу, где неизвестные насильно затолкали его в машину и увезли. На следующий день его тело было обнаружено у одного из гаражей. Причиной смерти стало острое отравление алкоголем.

По данным следствия, с 2007 по 2013 годы между ранее знакомыми Ханиным и Забировым проходили длительные судебные споры по гражданским и арбитражным делам, в том числе связанным с совместным строительством бизнес-центра в Новосибирске. Не желая рассчитываться с Ханиным по судебным решениям, Забиров решил похитить бизнесмена и отомстить ему, отметили в СК.

Исполнителями преступления, по данным следствия, стали бывший работник органов внутренних дел 55-летний Евгений Абарников, его сын 32-летний Сергей Абарников и личный помощник Забирова 62-летний Кудрявцев.

По данным ведомства, Абарниковы привезли Ханина в заранее арендованный гараж, где Забиров и Кудрявцев избили его, насильно напоили большим количеством спиртного, от чего бизнесмен скончался.

Следователи отметили, что изначально Забиров планировал лишь напоить Ханина и сделать компрометирующие его снимки в компании с несовершеннолетними девочками, чтобы тот отказался от материальных претензий.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители задержали Евгения Абарникова, который признался в совершении преступления и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда в 2014 году он за похищение человека группой лиц получил 4 года колонии. Кудрявцев же был объявлен в федеральный розыск, и только осенью 2015 года он был задержан на Кипре и в начале 2016 года экстрадирован в Россию.

