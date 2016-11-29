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Суд в Петербурге закрыл заседание по делу банды неонацистов

Контекст
Теги: Грабеж, Разбой, Организованная преступность, Экстремизм, Убийство, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Россия
12:30 29/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд во вторник постановил проводить слушания дела девятнадцати членов банды неонацистов, обвиняемых в грабежах, разбоях, убийстве по мотивам расовой и национальной ненависти или вражды, в закрытом режиме, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

Такое решение было принято в связи с тем, что на скамье подсудимых находятся 14 человек, которые в момент совершения преступления были несовершеннолетними, а двоим из них - двум девушкам, находящимся под подписками о невыезде - не было 16 лет.

Андрею Колесникову, Константину Гаврилову, Сергеу Бондарю, Игорю Забалуеву, Денису Парфенову, помимо других деяний, вменяется вовлечение в преступную группу несовершеннолетних.

33-летний петербуржец Колесников и 26-летний Парфенов обвиняются в том, что в 2013 году в День народного единства, возвращаясь после " Русского марша", убили у станции метро "Рыбацкое" выходца из Узбекистана.

Всем подсудимым в совокупности вменяется 36 эпизодов, среди которых, кроме убийства и вовлечения несовершеннолетних, 6 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 преступления, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, 3 разбоя, 3 грабежа, 2 факта уничтожения и похищения паспорта, а также поджег храма Святого Петра.

По данным обвинения, главарь банды - Андрей Колесников. По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) СК РФ по Петербургу, Колесников родился в Петербурге. И изначально его имя - Джамаль, поскольку он является арабом по национальности. Но в 2002 году Джамаль, попав, по мнению следствия, под влияние националистических идей, поменял имя и стал Андреем.

Как следует из материалов дела, в 2012 году Колесников создал организованную преступную группу, в которую привлек знакомых, в том числе несовершеннолетних — школьников, учащихся лицеев и колледжей, разделяющих его экстремистские убеждения, для совершения преступлений, связанных с насилием и унижением национального достоинства в отношении выходцев из районов Кавказа и Азии.

Кроме того, среди членов банды следствие называет 28-летнего Максима Логачева и 21-летнего Дениса Князькина. В отношении них дело было выделено в отдельное производство. Логачев долгое время находился в федеральном розыске, но был задержан в Ярославле сотрудниками полиции. Князькин в 2014 году был арестован вместе с двумя несовершеннолетними по обвинению в убийстве бездомного, и его дело расследуется отдельно.

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Суд в Петербурге закрыл заседание по делу банды неонацистов

12:30 29/11/2016 Санкт-Петербургский городской суд во вторник постановил проводить слушания дела девятнадцати членов банды неонацистов, обвиняемых в грабежах, разбоях, убийстве по мотивам расовой и национальной ненависти или вражды, в закрытом режиме, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.
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