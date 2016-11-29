Дело кубанских экологов пройдет проверку из-за нарушений при обысках

14:31 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Люмдила Кленько. Краснодарский краевой суд направил уголовное дело в отношении лидеров "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко, обвиняемых в клевете в адрес бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Ремезкова, на служебную проверку в суд первой инстанции из-за нарушений при протоколировании обысков, сообщил во вторник РАПСИ адвокат Александр Попков.

"Суд рассмотрел наши апелляционные жалобы на постановления о производстве обысков в их домах. Суд установил, что 4 разных судебных заседания по обыскам по 4 разным адресам одним составом суда проводились в одно и то же время и вернул дело в Октябрьский районный суд Краснодара для проведения служебной проверки и устранения грубейших нарушений", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что защита просила суд отменить постановления об обысках как вынесенные фиктивно без выяснения всех обстоятельств. Прокурор же попросила вернуть дело в суд первой инстанции для проведения служебной проверки и устранения выявленных нами нарушений, с чем и согласился суд апелляционной инстанции.

Как сообщалось ранее, в августе Ремезков обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинил Рудомаху и Шевченко в клевете. "Он сообщил, что дачи в двух районах Краснодарского края ему не принадлежат. Активисты утверждали, что оба дачных объекта принадлежат женщине, которая, по их данным, является родной сестрой Ремезкова", — сказал защитник.