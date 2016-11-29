ВС принял постановление "О судебном приговоре"

17:57 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ принял постановление Пленума "О судебном приговоре", регламентирующее вынесения судами первой инстанции оправдательного и обвинительного приговоров, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Обобщенные разъяснения ВС касаются требований к вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей оправдательного и обвинительного приговоров, а также описывают особенности постановления приговоров в особом порядке. Отдельно были затронуты вопросы, связанные с мотивированием вопросов наказания и разрешения гражданского иска, заявленного в связи с судебным разбирательством по уголовному делу.

ВС отметил, что в связи с принятием нового постановления признается утратившим силу предыдущее постановление Пленума ВС "О судебном приговоре" от 29 апреля 1996 года.